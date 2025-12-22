Roberto Benigni è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha sottolineato l’importanza di eliminare la guerra. Con parole ferme, l’attore ha affermato che “la guerra non va umanizzata ma abolita”, evidenziando la necessità di un impegno globale per un futuro senza conflitti. Le sue parole invitano a riflettere sulla responsabilità collettiva nel promuovere la pace.

“La guerra non va umanizzata ma abolita. Il mondo deve ripudiare la guerra per sempre”. Lo ha affermato Roberto Benigni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. “La guerra è una volgarità immensa e le persone che la fanno sono volgari – ha aggiunto – l’incipit dell’articolo 11 della nostra Costituzione dove si dice che l’Italia ripudia la guerra dovrebbe essere adottato in tutte le costituzioni del mondo: la Russia, ripudia la guerra, l’America ripudia la guerra.” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Benigni ospite di Fabio Fazio: "Il mondo deve ripudiare la guerra per sempre"

Leggi anche: Che Tempo che Fa, l’annuncio di Fabio Fazio: Roberto Benigni super ospite

Leggi anche: “Papa Leone per me…”. Roberto Benigni senza giri di parole: ospite da Fazio, il commento sul pontefice

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roberto Benigni a “Che tempo che fa”: il premio Oscar ospite di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa: da Fabio irrompe il ciclone Roberto Benigni, poi l'eroe del tennis italiano (oltre Sinner); Che Tempo che Fa, l’annuncio di Fabio Fazio: Roberto Benigni super ospite; Che tempo che fa, stasera in tv: Roberto Benigni e gli altri ospiti della puntata.

Roberto Benigni da Fazio decanta e imita la Madonna del Parto. "Mia mamma era incinta di me e ci andò a piedi" - L'attore e regista sulla devozione di Isolina tra cocomeri e anatroccoli. corrierediarezzo.it