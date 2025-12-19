Montespaccato | l' Inaugurazione del nuovo centro sportivo don Pino Puglisi simbolo di riscatto sociale per Roma

Sabato 20 dicembre 2025 sarà una data storica per Montespaccato e per tutta Roma. Infatti alle ore 11:00 si terrà l'inaugurazione del nuovo campo di gioco del Centro Sportivo Don Pino Puglisi, simbolo della trasformazione di un bene confiscato alla criminalità (operazione Hampa) in un'eccellenza.

montespaccato inaugurazione nuovo centroTutto pronto per l’inaugurazione del nuovo campo "Don Pino Puglisi" a Montespaccato - Sabato 20 dicembre, alle ore 11 in punto, il quartiere di Montespaccato celebrerà un momento di grande significato: l’inaugurazione del nuovo campo di gioco del Centro ... msn.com

montespaccato inaugurazione nuovo centroA Montespaccato rinasce l'impianto sportivo sottratto alla criminalità e oggetto di un attentato nel 2024: sarà intitolato a don Pino Puglisi. Il bar a un'impresa sociale - Sabato 20 la festa, in occasione dell'80esimo anniversario della fondazione del quartierie Per i negozi di vicinato pubblicità gratuita nel campo da calcio ... roma.corriere.it

