Montespaccato | l' Inaugurazione del nuovo centro sportivo don Pino Puglisi simbolo di riscatto sociale per Roma
Sabato 20 dicembre 2025 sarà una data storica per Montespaccato e per tutta Roma. Infatti alle ore 11:00 si terrà l’inaugurazione del nuovo campo di gioco del Centro Sportivo Don Pino Puglisi, simbolo della trasformazione di un bene confiscato alla criminalità (operazione Hampa) in un’eccellenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo campo "Don Pino Puglisi" a Montespaccato - Sabato 20 dicembre, alle ore 11 in punto, il quartiere di Montespaccato celebrerà un momento di grande significato: l’inaugurazione del nuovo campo di gioco del Centro ... msn.com
A Montespaccato rinasce l'impianto sportivo sottratto alla criminalità e oggetto di un attentato nel 2024: sarà intitolato a don Pino Puglisi. Il bar a un'impresa sociale - Sabato 20 la festa, in occasione dell'80esimo anniversario della fondazione del quartierie Per i negozi di vicinato pubblicità gratuita nel campo da calcio ... roma.corriere.it
