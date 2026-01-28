Juventus Jugovic rivela | Prenderei lui in attacco! Se Vlahovic non dovesse rinnovare… Parole importanti dell’ex bianconero

Da calcionews24.com 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Jugovic apre alle possibili mosse del mercato bianconero. L’ex centrocampista serbo, che ha scritto la storia con la Juventus segnando il rigore decisivo a Roma nel 1996, ha detto che in attacco prenderei lui, se Vlahovic non dovesse rinnovare. Le sue parole riaccendono i rumors sul futuro della rosa, mentre la squadra cerca di definire le strategie per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito.Ultimissime Calciomercato Lecce: cessione definita, il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita Sterling Roma: clamorosa indiscrezione per l’attacco giallorosso! L’inglese arriva solo se.C’è una condizione fondamentale Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Juventus, Jugovic rivela: «Prenderei lui in attacco! Se Vlahovic non dovesse rinnovare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus jugovic rivela prenderei lui in attacco se vlahovic non dovesse rinnovare8230 parole importanti dell8217ex bianconero

© Calcionews24.com - Juventus, Jugovic rivela: «Prenderei lui in attacco! Se Vlahovic non dovesse rinnovare…». Parole importanti dell’ex bianconero

Approfondimenti su Juventus Jugovic

Guardalà rivela sull’attacco bianconero: «La Juventus non è soddisfatta. Vi spiego cosa succede se arriva un altro centravanti» 

Giovanni Guardalà ha condiviso un aggiornamento sulla situazione dell’attacco della Juventus, sottolineando che la società non è completamente soddisfatta del reparto avanzato.

Vlahovic via dalla Juventus? Novità importanti sul futuro dell’ex Fiorentina: ecco cosa succederà. La notizia

Si intensificano le voci sul possibile addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

TUDOR: Spiace per i FISCHI a VLAHOVIC, si allena sempre al massimo è un PROFESSIONISTA | DAZN

Video TUDOR: Spiace per i FISCHI a VLAHOVIC, si allena sempre al massimo è un PROFESSIONISTA | DAZN

Ultime notizie su Juventus Jugovic

juventus jugovic rivela prendereiJugovic: Thuram ricorda Socrates, Yildiz come Del Piero. Alla Juventus serve uno come VialliL'ex centrocampista di Juventus e Monaco parla del momento bianconero ... msn.com

Jugovic: Le vittorie sul Bologna e sulla Roma sono da…Juventus. Importanti e pesantiL'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il momento della formazione bianconera di Luciano Spalletti: ... tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.