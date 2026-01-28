Juventus Jugovic rivela | Prenderei lui in attacco! Se Vlahovic non dovesse rinnovare… Parole importanti dell’ex bianconero

Vladimir Jugovic apre alle possibili mosse del mercato bianconero. L’ex centrocampista serbo, che ha scritto la storia con la Juventus segnando il rigore decisivo a Roma nel 1996, ha detto che in attacco prenderei lui, se Vlahovic non dovesse rinnovare. Le sue parole riaccendono i rumors sul futuro della rosa, mentre la squadra cerca di definire le strategie per la prossima stagione.

Giovanni Guardalà ha condiviso un aggiornamento sulla situazione dell’attacco della Juventus, sottolineando che la società non è completamente soddisfatta del reparto avanzato.

Si intensificano le voci sul possibile addio di Dusan Vlahovic dalla Juventus.

