Treviso | due rapine al bancomat 4mila euro rubati

Due rapine ai bancomat sono avvenute a Treviso negli ultimi giorni, portando via circa 4.000 euro. In entrambi i casi, uomini armati hanno preso di mira gli sportelli bancari, creando tensione e preoccupazione nella zona. La polizia sta indagando sugli episodi, che si sono verificati a breve distanza uno dall'altro. La situazione ha attirato l'attenzione dei residenti, preoccupati per la sicurezza.

Due aggressioni in pochi giorni hanno scosso la provincia di Treviso, trasformando lo sportello bancario da luogo di servizio a scenario di pericolo immediato. Una donna di sessant’anni è stata rapinata mentre prelevava al bancomat Unicredit nel quartiere di Selvana, portando il bottino totale di due episodi consecutivi a quattromila euro. L’evento si è verificato mercoledì 4 marzo alle 13:40, quando un uomo ha avvicinato la vittima alle spalle, forzato il cambio dell’importo e fuggito con duemila euro contanti. La polizia indaga sulla possibilità che lo stesso autore stia dietro a entrambi i colpi, incluso quello del 28 febbraio a Olmi. La dinamica delle aggressioni nella Marca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

