Finto postino | 4mila euro rubati a Statte arrestato il 19enne

Un ragazzo di 19 anni proveniente dalla Campania è stato denunciato dalla Procura di Taranto per aver rapinato circa 4.000 euro a Statte. L’arresto non è stato eseguito, ma il giovane è stato identificato e segnalato in libertà. La rapina è avvenuta recentemente nel comune pugliese, dove il ragazzo è stato riconosciuto come autore del reato.

Un 19enne campano è stato denunciato in libertà dalla Procura di Taranto per una rapina aggravata commessa a Statte. La vittima, una pensionata, ha perso circa 4mila euro dopo essere stata ingannata da un falso postino che aveva simulato la voce del figlio al telefono. L'episodio si è verificato nei giorni precedenti alla data odierna, il 6 marzo 2026. I Carabinieri della stazione locale hanno condotto le indagini identificando il sospetto attraverso l'analisi dei profili social e il riconoscimento fotografico operato dalla donna. Il giovane, già con precedenti specifici, è stato individuato grazie a dati antropometrici e testimonianze raccolte dai militari dell'Arma.