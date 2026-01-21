Basket | Trento vince in EuroCup Virtus male nel finale

Nella serata di EuroCup, Trento ha ottenuto una vittoria importante, mentre la Virtus Bologna ha concluso la partita con un risultato negativo nel finale. Le competizioni europee continuano a rappresentare un banco di prova per le squadre italiane, che affrontano sfide di livello internazionale con risultati variabili. Un momento di riflessione e analisi per le formazioni coinvolte, in un contesto di crescente interesse per il basket italiano sui palcoscenici europei.

Basket, serata di Eurolega e EuroCup per le italiane. Serata agrodolce per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Già concluso il match della Dolomiti Energia Trento, valido per la 15esima giornata, contro i lituani del Lietkabelis. I risultati della serata. Colpo pesantissimo della Dolomiti Energia Trento nella quindicesima giornata dell’EuroCup 2025-2026. L’Aquila espugna il parquet del Lietkabelis al termine di una sfida tiratissima, decisa soltanto all’ultimo respiro da una tripla sulla sirena di Jordan Ford Steward che fissa il punteggio sul 93-94 finale. Un successo di enorme valore per la formazione trentina, che resta tra le prime cinque del Girone B, mantenendosi pienamente in corsa per la qualificazione.🔗 Leggi su Sportface.it Basket: Trento vince in EuroCup, i risultati della serataNella serata dedicata alle competizioni europee di basket, Trento si è aggiudicata la vittoria in EuroCup, mentre le altre squadre italiane hanno affrontato sfide di diversa sorte in Eurolega e EuroCup. Basket: Trento vince ancora in EuroCup, battuti i London LionsL'Aquila Trento continua la sua serie positiva in EuroCup 2025-2026, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Beffa incredibile, Aquila Basket esclusa dalla Final Eight di Coppa Italia; L'Aquila si spegne nell'ultimo quarto e Cremona vince: a Trento finisce 85 a 94; Trento-Cremona 85-94: highlights LBA; Quattro minuti surreali: l’Aquila Trento vince a Trapani tra incredulità e imbarazzo. Basket, EuroCup: Trento vince ancora sulla sirena, battuti in trasferta i lituani del LietkabelisVittoria di fondamentale importanza quella ottenuta dalla Dolomiti Energia Trento nella quindicesima giornata dell'EuroCup 2025-2026. La squadra italiana ... oasport.it Vanoli Cremona, a Trento brillano Veronesi e il miglior Casarin visto in Serie ALa Vanoli Basket Cremona vince la sua seconda partita in trasferta in stagione dopo quella di Bologna, imponendosi per 85-94 sul campo della Dolomiti Energia Trentino e firmando la ... pianetabasket.com Lega A di basket, Trento secondo palasport più affollato con il 95,9% di riempimento. - facebook.com facebook Basket: Trento-Panionios 88-87: l'Aquila la spunta al fotofinish ma quanti rischi contro i greci x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.