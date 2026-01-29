La Dolomiti Energia Trento si assicura i playoff di EuroCup dopo la sconfitta del Ratiopharm Ulm in Francia. I tedeschi sono stati battuti nettamente dal JL Bourg-en-Bresse, e così i trentini, ormai certi di passare il turno, preparano le ultime sfide della regular season con più tranquillità.

Con la sconfitta subita ieri dal ratiopharm Ulm, in modo molto netto, contro il JL Bourg-en-Bresse in terra francese, arriva automaticamente la certezza della qualificazione ai playoff di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento. L’Aquila Basket di coach Massimo Cancellieri corona così la sua miglior stagione continentale degli ultimi anni. Con un record di 10 vittorie e 6 sconfitte, il club bianconero ha già colto dunque, con assoluta certezza, l’obiettivo degli ottavi di finale, che è destinato a rimanere tale in virtù delle questioni di classifica e di scontri diretti con le prime tre anche se in questo contesto entrasse il Buducnost di Podgorica, come vedremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Trento è ufficialmente ai playoff di EuroCup

