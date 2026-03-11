Treni storici in Lombardia si riparte sabato 29 marzo con il Besanino Express
Sabato 29 marzo 2026, in Lombardia, riparte la stagione dei treni storici con il Besanino Express. La corsa inizia alle 9 e riporta in viaggio i passeggeri su un treno d'epoca, offrendo un’esperienza tra i paesaggi della regione. La partenza è prevista da una stazione specifica e il viaggio si svolge lungo un percorso affascinante, richiamando gli amanti del passato ferroviario.
Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il Besanino Express: la partenza è prevista alle 9.25 dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio si dirigerà verso la Brianza fino ad arrivare a Monza, da dove proseguirà percorrendo la storica e panoramica linea per Molteno, effettuando fermate in numerose località, fino ad arrivare a Lecco alle 11.38. Il ritorno da Lecco è previsto alle 17.15, con arrivo a Milano alle 19.25. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani, Ferrovie Nord e numerose associazioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio ferroviario e culturale, con l'obiettivo di promuovere un modello consolidato di mobilità dolce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
Irpinia Express: viaggio sui treni storici tra borghi medievali e tradizioni campaneIl fischio di una locomotrice d’epoca che risuona nella mattinata campana, il profumo di velluto antico che accoglie i passeggeri, il ritmo lento dei...
Treni 5 Terre express prolungati fino a Sestri da marzoDal 14 marzo all'1 novembre 2026, su richiesta della Regione Liguria, nove treni Cinque Terre Express verranno prolungati fino alla stazione di...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Besanino Express
Treni storici in Lombardia, si riparte sabato 29 marzo con il Besanino ExpressIl primo viaggio (nel tempo) della stagione 2026 è lungo la linea panoramica per Molteno: partenza da Milano e arrivo Lecco. Ritorno a pomeriggio inoltrato ... ilgiorno.it
Lombardia: riparte la stagione dei treni storici. Primo appuntamento sabato 29 marzo con ‘Besanino Express’(FERPRESS) – Milano, 11 MAR – Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il ‘Besanino Express’: la partenza è prevista alle 9.25 dalla ... ferpress.it