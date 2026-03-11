Sabato 29 marzo 2026, in Lombardia, riparte la stagione dei treni storici con il Besanino Express. La corsa inizia alle 9 e riporta in viaggio i passeggeri su un treno d'epoca, offrendo un’esperienza tra i paesaggi della regione. La partenza è prevista da una stazione specifica e il viaggio si svolge lungo un percorso affascinante, richiamando gli amanti del passato ferroviario.

Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il Besanino Express: la partenza è prevista alle 9.25 dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio si dirigerà verso la Brianza fino ad arrivare a Monza, da dove proseguirà percorrendo la storica e panoramica linea per Molteno, effettuando fermate in numerose località, fino ad arrivare a Lecco alle 11.38. Il ritorno da Lecco è previsto alle 17.15, con arrivo a Milano alle 19.25. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani, Ferrovie Nord e numerose associazioni impegnate nella valorizzazione del patrimonio ferroviario e culturale, con l'obiettivo di promuovere un modello consolidato di mobilità dolce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni storici in Lombardia, si riparte sabato 29 marzo con il Besanino Express

Articoli correlati

Irpinia Express: viaggio sui treni storici tra borghi medievali e tradizioni campaneIl fischio di una locomotrice d’epoca che risuona nella mattinata campana, il profumo di velluto antico che accoglie i passeggeri, il ritmo lento dei...

Treni 5 Terre express prolungati fino a Sestri da marzoDal 14 marzo all'1 novembre 2026, su richiesta della Regione Liguria, nove treni Cinque Terre Express verranno prolungati fino alla stazione di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Besanino Express

Treni storici in Lombardia, si riparte sabato 29 marzo con il Besanino ExpressIl primo viaggio (nel tempo) della stagione 2026 è lungo la linea panoramica per Molteno: partenza da Milano e arrivo Lecco. Ritorno a pomeriggio inoltrato ... ilgiorno.it

Lombardia: riparte la stagione dei treni storici. Primo appuntamento sabato 29 marzo con ‘Besanino Express’(FERPRESS) – Milano, 11 MAR – Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il ‘Besanino Express’: la partenza è prevista alle 9.25 dalla ... ferpress.it