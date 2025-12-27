Irpinia Express | viaggio sui treni storici tra borghi medievali e tradizioni campane

Il fischio di una locomotrice d’epoca che risuona nella mattinata campana, il profumo di velluto antico che accoglie i passeggeri, il ritmo lento dei binari che attraversano vallate dimenticate dal turismo di massa. L’ Irpinia Express non è semplicemente un treno: è una macchina del tempo che ricollega le città agli angoli più remoti della Campania interna, quella verde e verticale che sfida gli stereotipi mediterranei. A bordo delle storiche automotrici ALn 668, simbolo della rinascita ferroviaria italiana del dopoguerra, migliaia di viaggiatori stanno riscoprendo che il viaggio può valere quanto la destinazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

