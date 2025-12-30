Treni 5 Terre express prolungati fino a Sestri da marzo
Dal 14 marzo 2026 all’1 novembre 2026, nove treni Cinque Terre Express saranno prolungati fino a Sestri Levante, su richiesta della Regione Liguria. Questa modifica si rende necessaria per garantire collegamenti più efficienti in risposta all’emergenza trasporti causata dalla chiusura delle gallerie tra Sestri Levante e le Cinque Terre. La misura mira a migliorare la mobilità nella zona durante questo periodo.
Dal 14 marzo all'1 novembre 2026, su richiesta della Regione Liguria, nove treni Cinque Terre Express verranno prolungati fino alla stazione di Sestri Levante, anche per far fronte all'emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Incentivi per bus e treni con il progetto Maas: nuovi fondi e proroga fino al 31 marzo
Leggi anche: Fs treni turistici: torna e “raddoppia” il Sicilia express da Torino a Palermo e Siracusa
Treni 5 Terre express prolungati fino a Sestri da marzo; Il Cinque Terre Express tornerà a metà marzo: pronto il calendario dei giorni “rossi” e delle tariffe dedicate; Capodanno, treni notturni rafforzati tra Levante e capoluogo.
Treni 5 Terre express prolungati fino a Sestri da marzo - novembre, vista l'incertezza dei tempi di ripristino della circolazione nelle gallerie tra Deiva e S ... genovatoday.it
Treni, dal 14 marzo nove Cinque Terre Express prolungati sino a Sestri Levante - La decisione presa anche per far fronte all’emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina ... lavocedigenova.it
Più treni per Moneglia e la Riviera di Levante ma nuovi cantieri al via sui binari - Tra gennaio e febbraio rischio ritardi verso Genova ... ilsecoloxix.it
Alcuni treni Cinque Terre Express arriveranno sino a Sestri Levante e non è l'unica novità - facebook.com facebook
Cinque Terre Express, nove treni saranno prolungati fino a Sestri Levante x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.