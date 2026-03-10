Tredici Pietro annuncia il Non guardare + Giù Tour nei club

Tredici Pietro ha annunciato il suo nuovo tour nei club, chiamato Non guardare + Giù. Le date dell’evento sono previste per il mese di maggio, con esibizioni programmate in diverse location. L’artista porterà sul palco il suo repertorio, coinvolgendo il pubblico con performance dal vivo. La series di concerti è stata comunicata ufficialmente e sarà distribuita su più date nel mese prossimo.

Tredici Pietro si esibirà dal vivo a maggio con il Non guardare + giù tour, il calendario delle date nei club. Reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade, Tredici Pietro si esibirà dal vivo a maggio con il Non guardare + giù tour prodotto e organizzato da Trident Music – una tournée che lo vedrà protagonista di 8 date nei principali club d'Italia. I biglietti saranno in vendita oggi a partire dalle ore 14. Il tour partirà il 5 maggio con la prima data al Vox Club di Nonantola (MO), per poi proseguire il 6 maggio all'Alcatraz a Milano, il 9 maggio al Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), l'11...