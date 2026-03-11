I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dopo la segnalazione di un ragazzo di 13 anni ferito. Il giovane è stato accoltellato a via Toledo mentre cercava di fermare una rissa. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per la segnalazione di un 13enne ferito. Il minore sarebbe stato accoltellato alla coscia destra mentre tentava di sedare una rissa lungo via Toledo. Il ragazzino è stato medicato e ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Sono in corso le indagini dei militari per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare le persone coinvolte. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Napoli, 13enne accoltellato mentre tenta di sedare una rissa in via Toledo: ferito alla cosciaIl ragazzo è stato colpito alla coscia mentre cercava di sedare una lite in strada.

Tenta di sedare una rissa, capotreno colpito con una bottiglia rotta a Imperia: domani scatta lo scioperoCapotreno di Trenitalia ferito su un Intercity a Imperia mentre tentava di sedare una rissa: aggredito con cocci di bottiglia.

Contenuti utili per approfondire Tredicenne accoltellato

Temi più discussi: Tredicenne accoltellato su un bus a Genova, arrestato un minorenne; Tredicenne accoltellato a via Toledo: ha provato a sedare una rissa; Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne; Baby gang rapina un ragazzino di 13 anni a Milano: poliziotto libero dal servizio ferma un 14enne.

Tredicenne accoltellato sul bus a Genova Rivarolo, sedicenne in questuraUn tredicenne è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus della linea 7 a Rivarolo, in via Durazzo Pallavicino, sabato verso le 20. Sul posto ... thesocialpost.it

Tredicenne accoltellato sul bus, arrestato l'aggressore: è un sedicenneIl ragazzo è stato fermato a casa sua dopo che la polizia aveva ascoltato alcuni testimoni dell'accaduto, anche loro giovanissimi. La vittima è grave in ospedale in prognosi riservata ... lavocedigenova.it

Tredicenne accoltellato sul bus, arrestato l'aggressore: è un sedicenne x.com

GENOVA, 13ENNE ACCOLTELLATO SULL'AUTOBUS: FERMATO L'AGGRESSORE Un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato a bordo di un autobus nel quartiere genovese di Rivarolo per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e la P - facebook.com facebook