Tre successi consecutivi in Coppa del Mondo Bormolini trionfo vicino | Due weekend super

In occasione dell'ultimo fine settimana, un atleta ha conquistato tre vittorie consecutive in Coppa del Mondo durante una trasferta nell’Europa dell’Est. Dopo aver ottenuto due affermazioni, il risultato ha portato a un trionfo netto. L’atleta ha commentato che i due weekend appena trascorsi sono stati molto positivi, evidenziando il livello di prestazione raggiunto in questa fase della competizione.

Archiviata con un clamoroso tris di successi la trasferta nell'est europeo, con due affermazioni sulla pista polacca di Krynica e una nella località ceca di Spindleruv Mlyn, Maurizio Bormolini è pronto a dare l'assalto alle ultime tre tappe di Coppa del mondo di snowboard per infilare un clamoroso "triplete" in stile Mourinho. Il trentaduenne alpino di Livigno ha cementato la propria leadership nella classifica generale e nelle graduatorie di slalom e parallelo, al culmine di un periodo ricco sia di emozioni positive, dovute in particolar modo alla nascita della primogenita Vittoria, che di sensazioni negative, riguardanti la precoce eliminazione negli ottavi di finale del gigante olimpico, disputato nella sua Livigno e nel quale partiva con i favori del pronostico.