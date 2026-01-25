Ciclocross a Hoogerheide l’ultima tappa della Coppa del Mondo Van Der Poel vicino al trionfo finale
A Hoogerheide si disputa l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, in vista dei Mondiali di fine gennaio. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale, determinando le classifiche finali e assegnando i titoli di fine anno. Tra i protagonisti, Van Der Poel si avvicina al trionfo finale, mentre gli appassionati seguono con attenzione questa fase conclusiva della competizione internazionale.
Sta per calare il sipario sulla Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. In attesa dei Mondiali, in programma a fine gennaio, si terrà oggi a Hoogerheide, in Olanda, l’ultimo appuntamento della stagione, al termine del quale conosceremo i vincitori delle classifiche generali. Tante ancora le categorie senza nessun padrone, una su tutte quella degli uomini Elite. Mathieu Van Der Poel, dopo l’incredibile vittoria di ieri a Maasmechelen con foratura, sembra ormai proiettato alla vittoria. Il fuoriclasse olandese, già vincitore di sette tappe in stagione, deve amministrare un vantaggio di 38 punti sul belga Thibau Nys per sollevare il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel super favorito, tanti italiani al viaBenvenuti alla diretta della gara di ciclocross della Coppa del Mondo a Hoogerheide, in Olanda.
Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo
Argomenti discussi: Ciclocross, a Hoogerheide l'ultima tappa della Coppa del Mondo. Van Der Poel vicino al trionfo finale; Coppa del Mondo Ciclocross a Hoogerheide: azzurri al via e come seguire le gare -; CDM Ciclocross, l'ipoteca di Mathieu van der Poel sulla vittoria della Coppa: Ma ho speso più energie del previsto; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel super favorito, tanti italiani al via.
Ciclocross, a Hoogerheide l’ultima tappa della Coppa del Mondo. Van Der Poel vicino al trionfo finaleSta per calare il sipario sulla Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. In attesa dei Mondiali, in programma a fine gennaio, si terrà oggi a Hoogerheide, ... oasport.it
Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026: orari, programma, tvDopo l'appuntamento di ieri a Maasmechelen, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta oggi in Olanda, a Hoogerheide, dove è prevista l'ultima ... oasport.it
Mathieu van der Poel fa 11 su 11 in questa stagione MVDP registra un nuovo record: 50 vittorie di tappa nella competizione, eguagliando quanto fatto da Sven Nys. Vincere a Hoogerheide lo porterebbe al record assoluto #Ciclocross #vanDerPoel x.com
Mathieu van der Poel fa 11 su 11 in questa stagione MVDP registra un nuovo record: 50 vittorie di tappa nella competizione, eguagliando quanto fatto da Sven Nys. Vincere a Hoogerheide lo porterebbe al record assoluto facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.