Snowboard super Italia in Coppa del Mondo | Bormolini fa bis in cima al podio Dalmasso è seconda

In una giornata di gare a Krynica, Maurizio Bormolini si è aggiudicato due vittorie consecutive in Coppa del Mondo di Snowboard, conquistando il primo posto nel PGS maschile e dimostrando una prestazione di rilievo. Dalmasso si è classificato secondo, completando il podio. La competizione si è svolta senza incidenti, con i concorrenti che hanno portato a termine le loro run in modo regolare.

Tre medaglie preziose per gli Azzurri in gara in Polonia. Il 7 marzo la tappa successiva del circuito Krynica, 1 marzo 2026 – Due grandi vittorie in Coppa del Mondo di Snowboard per Maurizio Bormolini. Nella prima giornata conquista la gara dimostrando carattere e superiorità, ottenendo la prima piazza nel PGS maschile. Si ripete nella seconda giornata di oggi a Krynica, in Polonia. L’Azzurro conquista ancora una volta il gigante in parallelo e scrive la storia: “Ho provato solo a divertirmi e a godere questa giornata – ha confessato a fine gara l’atleta del Centro Sportivo Esercito, come riporta fisi.org – sono stato fortunato perchè tutto è andato nel migliore dei modi e ho centrato questa nuova vittoria”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Snowboard parallelo, trionfo azzurro in Cina: Bormolini e Dalmasso dominano l’opening di Coppa del Mondo

