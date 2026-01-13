A 61 anni, Rocco Siffredi torna a interpretare ruoli nel cinema per adulti. Dopo anni di assenza dalle scene, l’attore italiano riporta l’attenzione sul suo percorso nel settore dell’intrattenimento per adulti, confermando il suo ritorno nel mondo dell’hard. Questa nuova fase segna un passo importante nella sua carriera, mantenendo fede alla sua lunga esperienza nel settore.

Aveva lasciato le scene anni e anni fa, senza mai però abbandonare completamente il mondo dell’hard. Oggi, all’età di 61 anni, Rocco Siffredi torna a fare l’attore a luci rosse. Dopo essersi affermato come regista e produttore, nonché come personaggio in diversi reality sulla tv nazionale, ora. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Rocco Siffredi, nessuno se l’aspettava: l’annuncio bomba poco fa

Leggi anche: Quando la Colombari paragonò Costacurta a Rocco Siffredi: cosa intendeva dire davvero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rocco Siffredi, il ritorno che non ti aspetti: a 61 anni di nuovo protagonista sul set; Esclusiva MOW! Dopo Le Iene, le accuse e l’addio alle scene, Rocco Siffredi torna al cinema. E stavolta è lui a fare le domande; Rocco Siffredi, nessuno se l’aspettava: l’annuncio bomba poco fa; Rocco Siffredi torna a fare l’attore a luci rosse, ecco il suo nuovo progetto.

A 61 anni Rocco Siffredi torna a fare l’attore a luci rosse - Sul set con Siffredi ci saranno diversi nomi noti, dalle famose star a luci rosse attuali e del passato fino alle più seguite sulla piattaforma Onlyfans e sui social network italiani ... chietitoday.it