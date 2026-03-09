Il drammatico fuorionda di Rocco Siffredi | Non voglio più vivere

Durante un intervento trasmesso da Le Iene, Rocco Siffredi ha avuto un momento di forte emozione in cui ha detto di non voler più vivere, aggiungendo di non voler lasciare il dolore alla sua famiglia. Nel breve video, l’attore e produttore cinematografico si è lasciato andare a lacrime e parole di sconforto, suscitando grande attenzione tra il pubblico.