Spunta un nuovo video di Crans-Montana | camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuoco

Un nuovo video proveniente da Crans-Montana mostra scene sorprendenti dopo l’incendio a Le Constellation, dove hanno perso la vita 40 persone a Capodanno. Nel filmato, realizzato da un giovane italiano, si vede come i camerieri continuino a servire champagne mentre il soffitto prende fuoco, con la schiuma fonoassorbente che si incendia e le candele pirotecniche in mano. Una testimonianza cruda e inquietante di quanto accaduto in quella tragica notte.

