Spunta un nuovo video di Crans-Montana | camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuoco
Un nuovo video proveniente da Crans-Montana mostra scene sorprendenti dopo l’incendio a Le Constellation, dove hanno perso la vita 40 persone a Capodanno. Nel filmato, realizzato da un giovane italiano, si vede come i camerieri continuino a servire champagne mentre il soffitto prende fuoco, con la schiuma fonoassorbente che si incendia e le candele pirotecniche in mano. Una testimonianza cruda e inquietante di quanto accaduto in quella tragica notte.
Il video realizzato da un ragazzo italiano un minuto dopo che è scoppiato l'incendio a Le Constellation, dove sono morte 40 persone a Capodanno: mentre la schiuma fonoassorbente si incendia i camerieri continuano a muoversi nel locale con in mano le bottiglie con le candele pirotecniche.🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans Montana, spunta un nuovo video: il soffitto prende fuoco ma la festa continua «come se niente fosse»A Crans Montana, un nuovo video mostra un episodio insolito: il soffitto si incendia, ma la festa prosegue senza interruzioni.
Crans Montana, il soffitto in poliuretano in fiamme per colpa delle candele dello champagne: foto e video che mostrano come è nato l'incendioUn incendio si è sviluppato nel soffitto in poliuretano di Crans Montana, provocato dalle candele poste sulle bottiglie di champagne.
Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente
Argomenti discussi: La Preside, sulla Rai la serie con Luisa Ranieri: nella nuova puntata spunta un video compromettente; Cucù Genesis: in Italia spunta un nuovo marchio. E’ del colosso Hyundai; Pink Floyd: spunta in Rete un filmato inedito di un concerto del 1977 - Video; Tiziano torna a Pieve con la tavola cadorina che anticipa la grande mostra sul paesaggio.
Crans Montana, spunta un nuovo video: il soffitto prende fuoco ma la festa continua «come se niente fosse»La schiuma fonoassorbente si incendia, ma la festa continua e i camerieri del Constellation, con in mano le bottiglie di champagne e le ... msn.com
F1 | Audi R26, spunta un nuovo VIDEO: il ruggito della Power Unit dal filming day di BarcellonaL'Audi è in pista a Barcellona con la R26, la vettura per la stagione 2026 di F1: il sound della Power Unit nel nuovo video dal filming day. f1ingenerale.com
Spunta un nuovo nome per il Napoli. La pista sarebbe caldissima L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Meredith Kercher, spunta un nuovo testimone 17 anni dopo il delitto di Perugia. L'ex magistrato: «C’era un altro uomo in quella casa» x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.