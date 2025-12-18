Palazzo Vecchio e Finanza uniscono le forze per contrastare l’illegalità

Palazzo Vecchio e la Guardia di Finanza di Toscana uniscono le forze per combattere l’illegalità a Firenze. Questa collaborazione rafforza la lotta contro l’economia sommersa, tutelando la legalità e la trasparenza. Un passo deciso per proteggere il territorio e garantire un futuro più sicuro e giusto per la città.

© Lanazione.it - Palazzo Vecchio e Finanza uniscono le forze per contrastare l’illegalità Firenze, 18 dicembre 2025 – Il Comune di Firenze e il Comando regionale Toscana della Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione contro l’economia illegale. È stato sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa finalizzato a rendere più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di evasione fiscale e delle infiltrazioni della criminalità economico-finanziaria nel territorio fiorentino, con particolare attenzione al settore turistico-ricettivo e ai tributi locali. L’accordo è stato firmato nella sede del Comando interregionale dell’Italia centro-settentrionale di Firenze dalla sindaca Sara Funaro e dal comandante regionale Toscana della Guardia di Finanza, generale di divisione Gianluca Filippi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Confcommercio incontra il questore: "Sicurezza prioritaria, disponibilità per contrastare l'illegalità" Leggi anche: Qualcomm e Arduino uniscono le forze per l'AI del futuro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cinema... da #bassaromagnamia L'autunno fa scattare la tua voglia di cinema Ecco le proiezioni tra cui scegliere! Cinema di Palazzo vecchio #Bagnacavallo https://www.bassaromagnamia.it/events/cinema-di-palazzo-vecchio/ Teatro Moderno #Fusig - facebook.com facebook Domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 18, tradizionale cerimonia degli auguri della Sindaca a tutta la cittadinanza nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio #Natale2025 #Firenze #PalazzoVecchio #Cerimonia #SalonedeiCinquecento x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.