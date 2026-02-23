Fratelli d’Italia | 2 milioni per rivoluzionare salute mentale

Fratelli d’Italia ha deciso di destinare 2 milioni di euro per migliorare i servizi di salute mentale nelle Marche. La proposta di legge, depositata il 23 febbraio 2026 da due consiglieri regionali, mira a rinnovare le strutture e ampliare le risorse dedicate ai pazienti. Questa iniziativa arriva in un momento in cui il tema del benessere psicologico sta assumendo maggiore attenzione pubblica. La discussione sulla proposta prosegue nelle prossime settimane.

La mossa strategica di Fratelli d’Italia per la salute mentale. Il 23 febbraio 2026, mentre il cielo sopra Ancona si tinge di sereno, due consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marco Ausili e Nicola Baiocchi, depositano una proposta di legge che potrebbe ridefinire l’assistenza alla salute mentale nelle Marche. Non si tratta di un semplice stanziamento, ma di un progetto articolato che punta a creare una rete integrata tra servizi sanitari e sociali. Al centro del provvedimento c’è il Servizio di sollievo, un programma che fino ad oggi ha operato con risorse limitate e senza una pianificazione a lungo termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

