Benevento | arresti domiciliari per un uomo accusato di maltrattamenti aggravati contro l’ex compagna

Un uomo è stato messo agli arresti domiciliari a Benevento con l’accusa di aver maltrattato l’ex compagna e la loro bambina. Le forze dell’ordine hanno ricostruito anni di violenze, minacce e pressioni psicologiche che l’uomo avrebbe esercitato sulla donna e sulla figlia. La vicenda si è conclusa con l’intervento della polizia, che ha portato all’ordinanza restrittiva.

Le indagini della Polizia e della Procura di Benevento ricostruiscono anni di violenze, minacce e vessazioni psicologiche nei confronti della donna e della figlia minore. Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantenne di Benevento, gravemente indiziato per il reato di maltrattamenti aggravati ( anche alla luce della modifica normativa introdotta con la recente legge sul femminicidio) nei confronti della ex compagna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento: arresti domiciliari per un uomo accusato di maltrattamenti aggravati contro l’ex compagna Approfondimenti su Benevento Arresto Agrigento: da arresti domiciliari a divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. Questa mattina il gip di Agrigento ha deciso di cambiare le misure cautelari per un uomo di Raffadali. Maltrattamenti e tentata rapina all'ex compagna: 47enne agli arresti domiciliari I Carabinieri di Vallo della Lucania hanno notificato un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari a un uomo di 47 anni di Moio della Civitella, accusato di maltrattamenti e tentata rapina ai danni dell’ex compagna. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Benevento Arresto Argomenti discussi: Benevento, arrestate quattro persone per spaccio: era una attività di famiglia; Gazzetta di Benevento; Bimbi legati e picchiati all'asilo nido di Benevento, le cinque maestre indagate (tre sono suore) lunedì davanti al gip; Cronaca - Cocaina e hashish interrati nel giardino di casa. Arrestate 4 persone. Benevento, Carabinieri arrestano quattro persone per detenzione e spaccio di stupefacentiNel tardo pomeriggio del ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, traevano in arresto, nella flagranza del reato di concorso in detenzione ai fini di spacci ... irpinianews.it Benevento, sorpresi mentre cedono dose di crack: in due ai domiciliariIeri sera, la polizia ha arrestato due giovani rispettivamente di 20 anni e 21 anni, entrambi residenti nella provincia di Benevento, per spaccio di droga. Nel corso dei ... ilmattino.it Tentato omicidio Taddeo, Cassazione conferma arresti Giangregorio e Petrucciani #Benevento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.