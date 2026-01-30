Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Torino dopo aver aggredito un uomo vicino a piazza Galimberti. Il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre cercava di rapinare la vittima e, in più, ha cercato di fuggire. Dopo avergli messo le mani addosso, è stato bloccato dalla polizia e portato in centrale.

Un arresto per tentata rapina ed evasione: questo il risutlato di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nelle vicinanze di piazza Galimberti a Torino. Un giovane cittadino turco di ventuno anni è stato fermato dopo aver aggredito un uomo nel tentativo di sottrargli portafogli e cellulare. L’arresto è stato eseguito anche per la violazione degli arresti domiciliari a cui il giovane era sottoposto. Paura a Torino L’episodio si è verificato in via Tunisi, dove gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato di P.S. Mirafiori sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Un uomo aveva richiesto aiuto dopo essere stato aggredito da due persone che, dopo averlo malmenato, si sono allontanate in direzione di piazza Galimberti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viola gli arresti domiciliari e aggredisce un uomo per rapinarlo a Torino, arrestato un 21enne

Un 21enne è stato arrestato dopo aver aggredito un uomo in strada, tentando di strangolarlo con il cordino degli occhiali.

