Trapianti | ‘Insieme per la donazione’ a Roma convegno su ruolo professioni sanitarie

A Roma si è svolto un convegno dedicato al ruolo delle professioni sanitarie nei trapianti. L'evento ha riunito operatori e specialisti per discutere delle procedure e delle tecnologie coinvolte nelle donazioni di organi. Il focus è stato sulla collaborazione tra i diversi operatori sanitari e sulle metodologie che permettono di salvare vite umane. Per ogni trapianto, dietro si nasconde una rete di competenze e protocolli.

(Adnkronos) – Dietro ogni trapianto c'è una storia di vita che continua, ma anche un sistema complesso fatto di competenze, tecnologie e protocolli rigorosi che rendono possibile il percorso della donazione. E' il tema al centro dell'evento 'Insieme per la donazione: una sinergia tra professioni sanitarie, istituzioni e cittadini', in programma il 10 aprile a. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sanità, la Uil Fpl attacca la Asl Chieti: "Si continua a mortificare il ruolo delle professioni sanitarie"Il segretario provinciale Marco Angelucci critica la nomina di un dirigente medico alla presidenza della commissione per il concorso infermieri La... Leggi anche: Cardiologia, professioni e futuro: ad Avellino il convegno su formazione, competenze e tecnologie Contenuti utili per approfondire Trapianti 'Insieme per la donazione' a... Temi più discussi: Donazioni e trapianti: a Trento la riunione tecnico scientifica del Nord Italia Transplant; Doppio trapianto di rene e pancreas con un robot, l'intervento record al Niguarda: è il primo in Italia; Verso il trapianto senza rigetto: la sfida scientifica che può cambiare la vita dei pazienti; Libero da diabete e dialisi, doppio trapianto di organi con robot chirurgico: intervento record al Niguarda di Milano. Trapianti: 'Insieme per la donazione', a Roma convegno su ruolo professioni sanitarieDietro ogni trapianto c'è una storia di vita che continua, ma anche un sistema complesso fatto di competenze, tecnologie e protocolli rigorosi che rendono possibile il percorso della donazione. E' il ... adnkronos.com Trapianti: a Trento la riunione del Nord ItaliaUna giornata di confronto tra i massimi esperti del settore, al centro del dibattito la donazione da vivente, la chirurgia robotica e le nuove frontiere della donazione ... ladigetto.it Dei circa 750 trapianti di rene eseguiti finora al policlinico San Matteo, sono una novantina quelli resi possibili grazie alla generosità di donatori viventi. Persone che, al timore della sala operatoria, hanno anteposto l'amore per il proprio congiunto, figlio, fratell - facebook.com facebook Donazioni e trapianti: il 2025 anno record in #Piemonte @federiboldi @cittasalute_to @ASLCittaTorino @AziendaOspAL @OspedaleCuneo @aslcn1 regione.piemonte.it/web/pinforma/n… #trapianti x.com