Trapianti | ‘Insieme per la donazione’ a Roma convegno su ruolo professioni sanitarie

Da periodicodaily.com 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto un convegno dedicato al ruolo delle professioni sanitarie nei trapianti. L'evento ha riunito operatori e specialisti per discutere delle procedure e delle tecnologie coinvolte nelle donazioni di organi. Il focus è stato sulla collaborazione tra i diversi operatori sanitari e sulle metodologie che permettono di salvare vite umane. Per ogni trapianto, dietro si nasconde una rete di competenze e protocolli.

(Adnkronos) – Dietro ogni trapianto c'è una storia di vita che continua, ma anche un sistema complesso fatto di competenze, tecnologie e protocolli rigorosi che rendono possibile il percorso della donazione. E' il tema al centro dell'evento 'Insieme per la donazione: una sinergia tra professioni sanitarie, istituzioni e cittadini', in programma il 10 aprile a. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

