Firenze e la tramvia | lavori a Gavinana scattano le chiusure notturne in viale Giannotti

A Firenze, i lavori per la linea tramviaria verso Bagno a Ripoli proseguono con interventi in zona Gavinana. A partire dalla sera del 19 gennaio 2026, saranno adottate chiusure notturne in viale Giannotti, come parte delle operazioni di avanzamento. La città comunica le modifiche temporanee alla viabilità per garantire il progresso delle opere e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Continuano a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli: da stasera, 19 gennaio 2026, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, scatteranno alcuni provvedimenti per l'avanzamento dei lavori in zona Gavinana. I lavori in viale Giannotti. Si tratta del proseguimento della posa dei binari in viale Giannotti con chiusure da oggi, lunedì 19 gennaio, a venerdì 23 in orario dalle 20 alle 4. Il tratto interessato è quello tra via Erbosa e via Traversari. Il provvedimento sarà replicato dal 26 al 30 gennaio, dal 2 al 6 febbraio, dal 9 al 13 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

