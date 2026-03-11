Tramontana Kalulu-Bastoni vs Ricci | Gli interisti ammettono l’evidenza i milanisti no Tornate allle elementari e andate a lezione di…

Filippo Tramontana, tifoso e opinionista interista, ha commentato sul suo canale YouTube la decisione arbitrale riguardante la mano di Samuele Ricci al 94’. L’interista ha accusato i milanisti di non riconoscere l’evidenza e ha invitato a tornare alle elementari per imparare le basi. La discussione si è concentrata sulle polemiche per la mancata concessione del calcio di rigore.

