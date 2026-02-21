Gli interisti sbroccano per i fischi a Bastoni e invadono i social del Lecce | Magari andate in B

Gli tifosi dell'Inter reagiscono con rabbia ai fischi a Bastoni durante Lecce-Inter, alimentando discussioni sui social. La cattiva accoglienza, che include insulti e inviti a retrocedere, nasce dalla delusione per alcune prestazioni recenti del difensore e dalla frustrazione verso il risultato della squadra. I commenti online si moltiplicano, con commentatori che chiedono maggiore rispetto e alcuni che arrivano a sfidare i sostenitori del Lecce. La questione si accende sui canali digitali dei supporter nerazzurri.

L’ accoglienza riservata a Bastoni durante Lecce- Inter era prevedibile: la bruttezza di certi gesti non conosce confini dettati dai colori sociali e, i fischi a ogni tocco di palla del difensore nerazzurro, lo certificano con crudo realismo. I tifosi dell’Inter non l’hanno presa bene e hanno praticamente invaso la pagina Instagram del club salentino. Fischi a Bastoni: i commenti degli interisti. Il tenore dei commenti è questo: “La motivazione dei fischi a Bastoni? Ma tifate Lecce o Juve? Magari andate in B” Siete solo dei piccoli uomini a fischiare Bastoni, facile così no?” “Fischiate, che l’anno prossimo le giocate tutte di Sabato” “Che i Leccesi fossero tutti doppiofedisti lo sapevamo già, oggi abbiamo avuto la conferma branco di Gobbi” Alcuni fanno anche la morale a Cheddira, reo di aver simulato: “Ma adesso fischierete anche Cheddira per la mano al volto dopo che gli è stata toccata la spalla??” Altri, molto meno educati, ve li risparmiamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Serie A, clima rovente al Via del Mare: fischi assordanti per Bastoni in Lecce-InterAlessandro Bastoni riceve fischi assordanti al Via del Mare durante Lecce-Inter, dopo aver simulato un fallo.

Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni riceve fischi dal pubblico di Lecce dopo il caso di simulazione contro la Juventus.

