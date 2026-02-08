Aspettando i playoff Milanisti e interisti domani sera a cena con Gattuso

Domani sera, tifosi di Milan e Inter si riuniscono a cena con Rino Gattuso. L’ex calciatore e allenatore si sta preparando ai playoff Mondiali, ma ha deciso di abbandonare i classici raduni in ritiro. Invece, ha scelto incontri a tavola, un modo diretto per parlare di calcio e condividere idee con i club. L’obiettivo è mantenere vivo lo spirito di squadra, anche lontano dai campi di gioco.

Febbraio doveva essere il mese del mini-stage azzurro per preparare i playoff Mondiali previsti fra 46 giorni, ma siccome il progetto di Rino Gattuso si è rivelato ben presto un miraggio (un po’ per colpa del calendario intasato e un po’ per la scarsa collaborazione dei club), ecco che il ct della Nazionale ha deciso di andare per la sua strada con qualcosa di alternativo ma al tempo stesso coinvolgente: incontri formali ma strategici, a tavola. Tra un sorriso, un brindisi e piatti firmati magari da chef stellati, il calcio mostra un altro volto, quello “ conviviale “. Nella lontanissima Doha, all’inizio del nuovo anno, il primo incontro con Verratti (disponibile a tornare con gli azzurri); poi nelle scorse settimane a Londra cena con Calafiori, Donnarumma, Tonali, Udogie e Vicario (i convocabili che giocano in Premier League, aspettando che si unisca anche Chiesa ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aspettando i playoff. Milanisti e interisti domani sera a cena con Gattuso Approfondimenti su Gattuso Italia Gattuso verso i playoff dell’Italia: «Tutta la Nazione ci sta aspettando. Dovremo arrivarci con la giusta mentalità e l’orgoglio di rappresentare questa maglia» Playoff, Gattuso: “Guardiamo con fiducia in avanti” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gattuso Italia Argomenti discussi: Serie A: Inter in discesa a Cremona, il Milan rischia a Bologna. Svezia, nuovo ct aspettando i playoff e forse l'Italia: chi hanno sceltoLa Federcalcio in Svezia ha annunciato ufficialmente la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Si tratta di Graham Potter, allenatore inglese, 50 anni, che succede a Jon Dahl Tomasson, ... tuttosport.com Oggi il sorteggio del Mondiale: aspettando i playoff, il gruppo migliore e il peggiore che potrebbe toccare all'ItaliaTutto è inevitabilmente legato al playoff che l'Italia giocherà. Prima l'Irlanda del Nord, quindi in caso di vittoria la finale contro la vincente fra Galles e Bosnia. Tempo al tempo, ma intanto nella ... tuttomercatoweb.com Gianluigi Marraffa ospite, in diretta, sabato 7 febbraio, ore 13.30, di Aspettando il Campionato Gianluigi Marraffa procuratore sportivo della Best Soccer Management, analizza le gare Genoa-Napoli, Modena-Sampdoria, Spezia-Entella ed il calciomercato delle facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.