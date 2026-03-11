Tram prende fuoco a Milano i passeggeri a bordo | Una frenata poi fumo e fiamme

Questa mattina a Milano, un tram della linea 27 in via Marco Bruto ha preso fuoco durante il suo percorso. I passeggeri a bordo hanno riferito di una frenata improvvisa seguita da fumo e fiamme. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Un tram della linea 27 ha preso fuoco questa mattina in via Marco Bruto a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il conducente del tram deragliato a Milano: “Ho preso una botta al piede, poi sono svenuto”Il conducente del tram deragliato a Milano ha riferito di aver subito una botta al piede e quindi di essere svenuto poco prima dell'incidente.

Pullman prende fuoco sull’A29, paura a bordo: passeggeri salvi per miracolo, traffico in tiltUn bus a due piani ha preso fuoco sull'A29, nel territorio di Calatafimi-Segesta.

Altri aggiornamenti su Tram prende

Temi più discussi: L’angoscia dell’autista: Il buio all’improvviso, distrutto per le vittime; Tram deragliato, prende sempre più quota l'ipotesi dell'errore umano; Allarme bomba a Milano, evacuato il tribunale; Termini-Centocelle, il semaforo è rosso: incidente tra due treni.

Milano, tram 27 prende fuoco in via Marco Bruto con una ventina di passeggeri a bordo: «C'era fumo ovunque»Un forte rumore, «pareva una frenata di colpo», ma poi «è arrivato il fumo, il caldo, si sono spalancate le porte e ci siamo precipitati fuori». Erano da poco passate le 9. Per fortuna, il tram 27 non ... milano.corriere.it

Tram deraglia a Milano, è un disastro: Impatto devastante. Due morti e 48 feritiUn bilancio pesantissimo, di 2 morti e 48 feriti e un tram deragliato nel cuore di Milano in pieno giorno. La tragedia arriva poco dopo le 16 quando ... iltempo.it

Incidente tram a Milano, prende corpo l'ipotesi di errore umano, il Video Sky - facebook.com facebook

#Incidente tram a #Milano, prende corpo l'ipotesi di errore umano, il #Video #Sky x.com