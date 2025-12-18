Pullman prende fuoco sull’A29 paura a bordo | passeggeri salvi per miracolo traffico in tilt

Un bus a due piani ha preso fuoco sull’A29 a Calatafimi-Segesta, creando panico tra i passeggeri. Grazie al pronto intervento, tutti sono riusciti a salvarsi, evitando conseguenze più gravi. L’incidente ha provocato disagi e traffico in tilt, mentre le fiamme distruggevano il veicolo. Un episodio che sottolinea l’importanza della prontezza e della sicurezza sulle strade.

Un bus a due piani ha preso fuoco sull'A29, nel territorio di Calatafimi-Segesta. I passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia stradale, lunghe code verso Trapani.

