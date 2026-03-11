Tram 9 deragliato a Milano il VIDEO all’interno del Tramlink prima dello schianto passeggeri ondeggiano per velocità elevata

Un tram di linea 9 è deragliato a Milano, e un video diffuso mostra il mezzo prima dello schianto. Nel filmato, il tram si muove a velocità sostenuta e i passeggeri si vedono ondeggiare all’interno, evidenziando le condizioni di viaggio prima dell’incidente. La registrazione permette di osservare il comportamento del tram prima del deragliamento senza aggiungere dettagli sul motivo dell’accaduto.

Nel filmato si vede il mezzo procedere a velocità sostenuta. I passeggeri appaiono visibilmente instabili e ondeggiano mentre cercano di mantenere l'equilibrio aggrappandosi ai sostegni e alle maniglie, con il tram che sembra sobbalzare lungo il percorso