Tram deragliato a Milano viaggiava a velocità elevata indagato il conducente

Il conducente del tram numero 9, coinvolto nel deragliamento avvenuto venerdì scorso in viale Vittorio Veneto a Milano, è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo quanto dichiarato, avrebbe accusato un malore prima dell’incidente, mentre la procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, lesioni e disastro ferroviario. Il tram viaggiava a velocità elevata al momento del deragliamento.

AGI - Pietro M., il conducente del tram numero 9 che ha dichiarato di avere accusato un malore nel deragliamento di venerdì scorso in viale Vittorio Veneto a Milano, è indagato dalla procura per omicidio, lesioni e disastro ferroviario, tutte ipotesi di reato a titolo colposo. E intanto, su ordine del pm Elisa Calanducci, la Polizia Locale si è presentata questa mattina nella sede dell'Atm per sequestrare documenti utili all'indagine finalizzati, in particolare, alla ricostruzione delle comunicazioni tra il guidatore del mezzo e la Centrale Operativa. Sulla scorta di quanto riportato nell'annotazione della Polizia Giudiziaria... 🔗 Leggi su Agi.it

