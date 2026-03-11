Tram 9 deragliato a Milano il VIDEO all’interno del Tramlink ATM prima dello schianto passeggeri ondeggiano per velocità elevata

Un tram di linea 9 a Milano è uscito dai binari, provocando un incidente che ha coinvolto il veicolo e i passeggeri a bordo. Prima dello schianto, un video mostrava il mezzo che avanzava a una velocità elevata, con i passeggeri che si muovevano e ondeggiavano all’interno, evidenziando il comportamento del tram prima dell’incidente. La scena è stata registrata prima del deragliamento e mostrata nel filmato che sta circolando online.

Nel filmato si vede il mezzo procedere a velocità sostenuta. I passeggeri appaiono visibilmente instabili e ondeggiano mentre cercano di mantenere l'equilibrio aggrappandosi ai sostegni e alle maniglie, con il tram che sembra sobbalzare lungo il percorso