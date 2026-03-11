Alle 8:30 di questa mattina, lungo la carreggiata interna del Raccordo Anulare a Roma, si è verificato un incidente che ha causato rallentamenti nel traffico. La situazione ha coinvolto alcuni veicoli e ha provocato una breve congestione sulla strada. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli utenti.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati incidente lungo la carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti tra le uscite Cassia e Flaminia è sempre in carreggiata interna abbiamo cosa tratti per te molto intenso da Settebagni a Tiburtina e ancora a partire dalla Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina incidente anche lungo la carreggiata esterna del raccordo in questo caso ci sono incolonnamenti all'uscita Prenestina lo svincolo per la centrale del latte nel settore opposto sempre in carreggiata esterna rallentamenti con possibili cause a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla via Aurelia e poi dal bivio con la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2026 ore 08:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 08-03-2026 ore 11:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in...

Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in...

Le ragioni del NO

Altri aggiornamenti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Roma-Ostia, domenica di strade chiuse e bus deviati: la guida completa a orari e divieti; Cortona si prepara ad accogliere la Tirreno Adriatico, le cose da sapere; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; ZTL di Roma, auto elettriche a pagamento: esenzione per le flotte aziendali.

Traffico Roma del 11-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il traffico o mercoledì 11 in marzo traffico intenso con code Data l'ora su tutte le ... romadailynews.it

Traffico a Roma, per ingorghi e bus bloccati il Comune spende milioniSecondo uno studio di Roma Servizi per la Mobilità tra il 2022 e il 2025 la velocita media nella Ztl centro storico ha subìto una riduzione assoluta di 3 chilometri orari pari a circa il 24 per cento ... roma.corriere.it

Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook