Traffico Roma del 08-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 8 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti sulla Salaria vicino all'aeroporto, a causa dei lavori in corso. La zona interessata è sotto gestione dei cantieri, che stanno causando code e congestione in entrambe le direzioni. La situazione è monitorata da operatori e le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi.

Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile la formazione di code Ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita senso unico alternato è frequente la formazione di code di attesa nelle due direzioni in caso di traffico intenso ultimo giorno oggi alla fiera di Roma per il motodays 2026 manifestazione è dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test-ride incontri