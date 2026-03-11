Alle 07:30 di oggi, il traffico a Roma presenta diverse criticità nella zona centrale e in alcuni quartieri periferici. La situazione viene aggiornata regolarmente dai rilevamenti di Luceverde Roma, che segnala code e rallentamenti lungo le principali arterie cittadine. I dati raccolti indicano un inizio di giornata con una mobilità ancora influenzata da alcuni incidenti e lavori in corso.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il traffico o mercoledì 11 in marzo traffico intenso con code Data l'ora su tutte le strade sotto al centro sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita per la via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code da all'uscita Prenestina allo svincolo Tiburtina e poi nel Grande Nord è tra le uscite Salaria e Flaminia sempre in carreggiata esterna e rallentamenti con possibili code a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla via Aurelia Sud la turbano della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2026 ore 07:30

