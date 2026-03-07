Traffico Roma del 07-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 7 marzo 2026, il servizio di informazione sulla mobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha fornito aggiornamenti sul traffico nella città. Le autorità hanno monitorato le condizioni del traffico lungo vari tratti principali, senza segnalare incidenti o blocchi significativi. La situazione della circolazione è stata aggiornata in tempo reale attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano A24 Code in direzione tangenziale est e rallentamenti sulla Cassia Flaminia e Salaria da raccordo in direzione centro rallentamenti in zona Ostiense per un presidio degli agricoltori anche con veicoli e trattori rallentamenti in centro Per una manifestazione in via Molise modifiche alla viabilità nel quartiere Parioli per lavori di potature tra Piazza Ungheria e Viale Rossini Busto al posto dei tram sulla linea 3 tra Valle Giulia e Porta Maggiore e sulla linea 19 Porta Maggiore e viale Giulio Cesare infine potature e rallentamenti anche in via Arno nel quartiere Trieste https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma incidente con code di 3 Km sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo anulare Viale Togliatti verso la tangenziale est e qui in...

