Traffico rallentato nell’area di via Muzza Corona

Nel quartiere di Castelfranco Emilia si registrano rallentamenti nel traffico nell’area di via Muzza Corona. È in corso l’installazione di una nuova Zona 30, dove la velocità massima consentita per i veicoli sarà di 30 kmh. La modifica riguarda una zona residenziale e si sta attuando in queste settimane. La presenza di cantieri e lavori ha causato un temporaneo aumento delle congestioni.

Prende forma una nuova Zona 30 (ovvero dove la velocità dei veicoli deve essere limitata a 30 kmh) in un quartiere residenziale di Castelfranco Emilia. Si sono infatti conclusi nei giorni scorsi i lavori relativi al progetto di moderazione del traffico nell'area di via Muzza Corona e nelle strade limitrofe della cosiddetta "zona Monti". L'amministrazione comunale sottolinea che si tratta di un intervento richiesto a più riprese dai residenti, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti. Il progetto prevede il rallentamento della circolazione su via Muzza Corona attraverso la realizzazione di tre piattaforme rialzate, tutte dotate di attraversamento pedonale illuminato.