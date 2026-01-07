In Valdelsa, la neve ha portato disagi e rallentamenti al traffico, creando situazioni di pericolo per pedoni e automobilisti. Tra scivolate, incidenti e strade chiuse, i servizi di emergenza sono stati molto impegnati. La situazione ha influenzato gli spostamenti e gli appuntamenti della comunità, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche di questi giorni.

Valdelsa Ieri anche in Valdelsa ha preso la parola la neve, bella quanto vuoi, ma quanti disagi. La lista dei problemi che ha creato è lunga: passanti scivolati e caduti, riportando per fortuna solo qualche contusione, traffico a rilento sulla Palio, auto andate fuori strada, una strada chiusa a Poggibonsi e riaperta dopo alcune ore, appuntamenti con la Befana rimandati un po’ dappertutto, straordinari soprattutto per polizia municipale e protezione civile. Nel primo pomeriggio in tutti i comuni valdelsani erano già entrati in azione gli spazzaneve e i mezzi spargisale. A Poggibonsi due anziane signore in centro hanno perso l’equilibrio e sono cadute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Problemi in Valdelsa. Traffico rallentato e pericoli per i pedoni

