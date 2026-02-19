Incidente sul raccordo Avellino-Salerno | traffico rallentato all' altezza di Montoro Sud

Un incidente sul raccordo Avellino-Salerno, causato da una vettura che ha perso il controllo, ha provocato rallentamenti tra Montoro Sud e l’uscita per Salerno. La collisione si è verificata questa mattina, creando code in entrambe le direzioni. La polizia sta intervenendo per gestire il traffico e verificare le condizioni dei coinvolti. Testimoni riferiscono di aver visto il veicolo sbandare prima di fermarsi sulla corsia di emergenza. La circolazione resta difficoltosa, e si consiglia agli automobilisti di usare percorsi alternativi.

Questa mattina, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, un incidente ha coinvolto un’automobile nei pressi dello svincolo di Montoro Sud, in direzione Salerno. Il veicolo, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata, finendo contro il guardrail. Il mezzo si è fermato in bilico, a pochi passi dalla carreggiata, su un tratto sterrato che costeggia la strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi. I sanitari del 118 hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, mentre la ditta Cerrato è stata chiamata per il recupero del veicolo danneggiato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Incidente sul raccordo Salerno–Avellino, traffico rallentato verso SalernoUn incidente si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino, dopo la galleria di Cologna, lungo la carreggiata in direzione Salerno. Auto si ribalta sul Raccordo Salerno–Avellino: traffico rallentatoUn incidente si è verificato sul Raccordo Salerno–Avellino, con un'auto che si è ribaltata all'altezza dell'uscita Montoro Sud, vicino a Fisciano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tamponamento a catena blocca la galleria Monte Pergola: traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno; Incidente in galleria, bloccata la Avellino-Salerno; Incidente sul raccordo Salerno - Avellino: tir finisce fuori strada, ferito l'autista; Incidente sotto la galleria Monte Pergola: circolazione in tilt. Tir si schianta sul Raccordo: strada bloccata e traffico paralizzato, soccorsi sul postoTir perde il controllo a Fisciano: carreggiata bloccata e traffico in tilt sul Raccordo Salerno–Avellino. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Incidente in galleria, chiuso il raccordo Avellino–Salerno a SolofraStampa Il Raccordo autostradale di Avellino è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Solofra e Serino a seguito di un incidente avvenuto all’interno della galleria Monte ... salernonotizie.it Montoro Sud. Incidente appena dopo l’imbocco dellla superstrada Avellino Salerno. Due i veicoli coinvolti, un Fiat Ducato e una Lancia, sul posto i vigili del fuoco la polizia stradale e i sanitari del 118. facebook