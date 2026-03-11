Traffico illecito di rifiuti nell’impianto Ecolio 2 condannati titolare e responsabile tecnico

Il processo riguardante l’impianto Ecolio 2 srl di Presicce-Acquarica si è concluso con due condanne, coinvolgendo il titolare e il responsabile tecnico dell’impianto. La vicenda giudiziaria si è concentrata sull’accusa di traffico illecito di rifiuti e si è risolta con la sentenza definitiva. La decisione della corte ha portato alla condanna delle persone coinvolte nel procedimento.

PRESICCE-ACQUARICA - Si chiude con due condanne la vicenda giudiziaria legata sull’impianto polifunzionale Ecolio 2 srl di località Spiggiano Canale, nel territorio di Presicce-Acquarica. Il giudice del Tribunale di Lecce Luca Scuzzarella ha condannato oggi Italo Forina, 85 anni, legale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Traffico illecito di rifiuti: 12 misure cautelariIn data odierna, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi... Traffico illecito di rifiuti, nei guai 12 personeVasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale... Contenuti e approfondimenti su Traffico illecito Temi più discussi: Traffico illeciti di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: ai domiciliari la mente strategica del gruppo I NOMI DEGLI INDAGATI; Traffico di rifiuti con Grecia e Bulgaria: due indagati lasciano il carcere; Traffico illecito di rifiuti, confisca per 204 milioni a imprenditori di Acerra; Acerra - Traffico illecito di rifiuti: confiscati 204 milioni di €, anche case e aziende in ciociaria e nel pontino. Traffico di rifiuti dalla Calabria in Grecia, dirigenti regionali indagatiSi tratta di due dirigenti e due dipendenti della Cittadella. Interdetto dall'attività per 12 mesi il titolare della società Servizi ecologici di Tarsia, finita sotto sequestro ... rainews.it Traffico di rifiuti calabresi in Grecia, interdetto l’imprenditore cosentino e indagati 4 funzionari della RegioneSequestrata la ditta dell'imprenditore cosentino Marchese per traffico di rifiuti in Grecia, 6 indagati tra cui 4 funzionari della Regione ... quotidianodelsud.it POZZUOLI: OPERAZIONE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI. SEQUESTRI E DENUNCE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte del Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli, guidato dal c - facebook.com facebook Traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale nella Terra dei Fuochi: confisca da 205 milioni (anche fra Calabria e Lazio) x.com