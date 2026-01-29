Traffico illecito di rifiuti | 12 misure cautelari

I Carabinieri di Napoli hanno messo sotto accusa un giro di rifiuti illeciti. Stamattina hanno eseguito 12 misure cautelari nelle province di Salerno, Napoli e Caserta. L’operazione coinvolge diverse forze dell’ordine che hanno bloccato alcuni sospetti e sequestrato materiale sospetto, cercando di fermare un’attività illegale che mette a rischio l’ambiente e la salute pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti In data odierna, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr. 12 soggetti (nr. 8 arresti domiciliari e nr. 4 obblighi di dimora), per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine rappresenta l’esito di investigazioni condotte dai Carabinieri del N. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traffico illecito di rifiuti: 12 misure cautelari Approfondimenti su Traffico illecito Traffico illecito di rifiuti: 12 misure cautelari tra Napoli, Salerno e Caserta I Carabinieri hanno eseguito dodici misure cautelari contro un gruppo criminale che smaltiva illegalmente rifiuti provenienti da più province campane. Traffico illecito di rifiuti nel Nisseno: 20 misure cautelari e azienda sequestrata La Guardia di Finanza di Caltanissetta, sotto la supervisione della DDA, ha eseguito un’operazione contro il traffico illecito di rifiuti nel Nisseno, applicando 20 misure cautelari e sequestrando un’azienda del settore. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Operazione carabinieri Noe traffico illecito rifiuti Ultime notizie su Traffico illecito Argomenti discussi: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: anche il risparmio fiscale è profitto confiscabile; Traffico illecito di rifiuti, 33 denunce e multe per oltre 1,5 milioni di euro; Smaltimento illecito di rifiuti in aree agricole, sgominata banda: 12 arresti; Traffico illecito di rifiuti, una delle basi logistiche era nella bassa padovana. Traffico illecito di rifiuti tra Cilento e Caserta: 12 misure cautelari e sequestri per 530mila euroVasta operazione dei Carabinieri del NOE contro lo smaltimento illegale di rifiuti speciali. Coinvolte le province di Salerno, Napoli e Caserta: scoperto l'interramento di scarti industriali a Roccada ... infocilento.it Salerno, vasta operazione contro il traffico illecito di rifiutiScoperto smaltimento di materiali speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole del Salernitano ... rainews.it Rifiuti illeciti in aree agricole: operazione dei carabinieri. Una bomba ecologica Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri p facebook TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI, VASTA OPERAZIONE DEI CARABINIERI DEL NOE. 12 PERSONE FINISCONO NEI GUAI E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.