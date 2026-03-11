A Roma è in scena Ariadne auf Naxos, un’opera del Novecento frutto della collaborazione tra il compositore Richard Strauss e il librettista Hugo von Hofmannsthal. Tra le poche realizzazioni che hanno segnato il teatro musicale di quel periodo, questa produzione mette in evidenza la sintonia tra le due figure, che hanno dato vita a un’opera considerata unica nel suo genere.

Nel teatro musicale del Novecento poche congiunzioni hanno raggiunto un picco di simbiosi creativa pari a quella tra Richard Strauss e Hugo von Hofmannsthal. Non mera collaborazione tra uno stimato autore e un geniale compositore, ma imponente fucina simbolica in cui un maestro della parola e un genio musicale hanno creato una nuova forma di teatro. Opere come Elektra, Der Rosenkavalier e, in particolare, Ariadne auf Naxos sono la preziosa eredità di questa tensione comune: Hofmannsthal costruisce impalcature drammaturgiche non convenzionali e Strauss le attraversa con un estro musicale stupefacente per versatilità, in grado di passare dalla satira grottesca agli abissi del tragico e all’anelito metafisico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tra Strauss e Hofmannsthal: l’unicità di Ariadne auf Naxos in scena a Roma

Articoli correlati

Firenze, in scena l'omaggio in musica a StraussFirenze, 10 febbraio 2026 - Oltre trent’anni di live e l’etichetta di brass band più virtuosa e funambolica al mondo.

La rivoluzione di Vienna: tra i valzer di Strauss spunta Florence PriceUn valzer dall’irresistibile profumo blues, Rainbow Waltz, sarà eseguito al Concerto di Capodanno più famoso, quello che si tiene nella Goldener Saal...

Strauss - Ariadne auf Naxos

Una selezione di notizie su Tra Strauss

Temi più discussi: Blog | Strauss e Hofmannsthal: l'unicità di Ariadne auf Naxos in scena a Roma; Dopo trent’anni torna a Roma Ariadne auf Naxos di Richard Strauss; Arianna a Nasso, maschere e illusioni; Ariadne auf Naxos di Richard Strauss all’Opera di Roma.

Tra Strauss e Hofmannsthal: l’unicità di Ariadne auf Naxos in scena a RomaLa sublime tensione tra commedia e tragedia nell'opera di Strauss torna a Roma dopo 35 anni con interpreti di grande talento ... ilfattoquotidiano.it

Ariadne auf Naxos: Strauss tra opera seria e commediaLa trama trae spunto dalla figura mitologica di Arianna, abbandonata sull’isola di Naxos. Tuttavia, la narrazione si arricchisce con l’inserimento di una compagnia teatrale costretta a rappresentare ... it.blastingnews.com

“Moriranno le stelle eterne del cielo, prima che tu svanisca tra le mie braccia” Ariadne auf Naxos opera di Richard Strauss, su libretto di Hugo von Hofmannsthal Ph: @qmonsieur - facebook.com facebook