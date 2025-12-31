Il Concerto di Capodanno a Vienna, ospitato nella storica Goldener Saal del Musikverein, rappresenta un appuntamento musicale di rilievo internazionale. Quest’anno, tra i tradizionali valzer di Strauss, si inserisce l’esecuzione di Rainbow Waltz, opera di Florence Price, che porta un tocco di innovazione e diversità nella celebre manifestazione. Un’occasione per apprezzare l’equilibrio tra tradizione e contemporaneità nel panorama musicale mondiale.

Un valzer dall’irresistibile profumo blues, Rainbow Waltz, sarà eseguito al Concerto di Capodanno più famoso, quello che si tiene nella Goldener Saal del Musikverein a Vienna, vetrina planetaria per la grande tradizione degli Strauss (in differita su Rai2 alle 13.30, in diretta su Rai Radio3 alle 11.15). Il pezzo è stato scritto nel 1939 da Florence Price, compositrice africana-americana attiva nella prima metà del Novecento (1887-1953), a lungo dimenticata e tornata alla ribalta solo da poco tempo. Di più, nel programma voluto da Yannick Nézet-Séguin, direttore musicale della Philadelphia Orchestra e del Met di New York, al suo debutto in questo specialissimo evento, fra gli Strauss di varie generazioni (di prammatica nell’occasione) compare anche un’altra donna, Josefine Weinlich (1848-1887), viennese di adozione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La rivoluzione di Vienna: tra i valzer di Strauss spunta Florence Price

