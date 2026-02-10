Firenze celebra Strauss con un omaggio musicale. La città si trasforma in un grande palco per una brass band che, con oltre trent’anni di esperienza, porta in scena un concerto dedicato al compositore. La band, considerata la più virtuosa e funambolica al mondo, ha attirato un pubblico entusiasta, desideroso di ascoltare i brani di Strauss rivisitati in chiave moderna. La serata si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo.

Firenze, 10 febbraio 2026 - Oltre trent’anni di live e l’etichetta di brass band più virtuosa e funambolica al mondo. Da Vienna con molto humour, i Mnozil Brass saranno in concerto mercoledì 11 febbraio al Teatro Verdi di Firenze con il nuovo spettacolo “STRAU$$”, omaggio brillante e irriverente all’universo di Johann Strauss. Inizio ore 20,45. Che il valzer brillo di "Duidu, Duidu" – il riferimento è a una delle arie più note di Johann Strauss – e il moderno "Dudidubidu" siano a un tiro di schioppo è ben chiaro ai maestri dei Mnozil Brass. Dal 1992 questi straordinari musicisti si muovono avanti e indietro tra Strauss e Sinatra, Schubert e i Queen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena l'omaggio in musica a Strauss

