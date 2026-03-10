Mozart Beethoven e Salieri il Classicismo protagonista al Teatro Comunale con Anna Kravtchenko

Il Teatro Comunale di Modena ospita mercoledì 11 marzo alle 20.30 un concerto della stagione concertistica. L’orchestra dei Virtuosi Italiani si esibisce con la pianista Anna Kravtchenko sotto la direzione di Alberto Martini. L’evento si concentra sulle composizioni di Mozart, Beethoven e Salieri, rappresentando il periodo del Classicismo. La serata si svolge nella cornice del teatro cittadino.

Prosegue mercoledì 11 marzo 2026 alle 20.30 la stagione concertistica al Teatro Comunale di Modena con l’orchestra dei Virtuosi Italiani e la pianista Anna Kravtchenko diretti da Alberto Martini. In programma, dedicato allo stile classico, la Sinfonia K 81 e il Concerto per pianoforte K 467 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia Ang 661 'La Veneziana' di Antonio Salieri, e il Concerto per pianoforte e orchestra op. 19 n. 2 di Ludwig van Beethoven. Anna Kravtchenko si è imposta nel panorama internazionale dopo aver vinto, a soli sedici anni, il concorso "Ferruccio Busoni" di Bolzano, una delle competizioni più selettive al mondo.... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Mozart con Anna Kravtchenko, l’emozione diventa una luce

“Mozart e Salieri”: Teatro Sonoro celebra il bicentenario della morte di SalieriIn occasione del bicentenario della morte di Antonio Salieri, venerdì 16 gennaio, presso la Sala Ragazzini, prenderà il via la rassegna Il Teatro...

Una raccolta di contenuti su Teatro Comunale

Temi più discussi: Al Teatro Comunale il Grande Classicismo di Anna Kravtchenko e I Virtuosi Italiani; Prosegue mercoledì 11 marzo la stagione concertistica al Teatro Comunale di Modena; Il grande classicismo a Treviso con Anna Kravtchenko e I Virtuosi Italiani; Treviso, grande musica al Teatro Del Monaco: Anna Kravtchenko e I Virtuosi Italiani in concerto.

Al Teatro Comunale il Grande Classicismo di Anna Kravtchenko e I Virtuosi ItalianiDopo il successo del recital di Grigory Sokolov, la Stagione Concertistica del Teatro Comunale Mario Del Monaco con la direzione artistica del maestro Stefano Canazza continua con un nuovo appuntament ... trevisotoday.it

Anna Kravtchenko esegue due concerti di Mozart e Beethoven con I Virtuosi Italiani(ANSA) - MODENA, 10 MAR - La stagione concertistica del Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena prosegue l'11 marzo con l'orchestra I Virtuosi Italiani diretta da Alberto Martini con la pianista Ann ... msn.com

Foligno Auditorium San Domenico. Teatro comunale di 600 posti, cazzarola. E lo abbiamo riempito. E applausi fragorosi dopo 2 ore di spettacolo. Non lo so quale sia l’alchimia del successo… di certo non questo chiattone che racconta storie o la compagnia b - facebook.com facebook