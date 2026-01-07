Mistero David Bowie Enigma tra esoterismo e trasformazioni

David Bowie è stato un artista che ha saputo unire mistero e trasformazione, attraversando i confini tra musica, esoterismo e identità. La sua vita e la sua opera rappresentano un percorso di continua evoluzione, segnato da simbolismi e ricerche di senso. In questo scritto, esploreremo come Bowie abbia saputo intrecciare questi temi, lasciando un'impronta indelebile nel panorama culturale e artistico.

Trasformazione ed esoterismo. Sono le due direttrici su cui si sono mosse la vita e l'arte di David Bowie. A 10 anni dalla morte avvenuta il 10 gennaio 2016 è sempre più evidente il processo di mutamento continuo che ha attraversato la rockstar. Organismo artistico in evoluzione, identità mai definitiva, idea di sé messa costantemente in discussione per rimanere se stesso. Oltre tutto. Ripercorrere i suoi 69 anni di vita significa osservare un uomo che ha fatto del cambiamento una necessità vitale e del mistero una chiave di lettura totale della sua arte. Pulsione irrefrenabile alla trasformazione e profonda, autentica attrazione per esoterismo, simbolismo, metafisica.

