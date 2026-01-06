Castellammare di Stabia al Teatro Karol Ferdinando Martino e il suo IL FILO NERO Storia di tre coscienze
Al Teatro Karol Ferdinando Martino presenta “IL FILO NERO. Storia di tre coscienze”, un appuntamento della rassegna PLATEALMENTE a Castellammare di Stabia. Un’occasione per approfondire il romanzo attraverso un dialogo diretto con l’autore, che offre spunti di riflessione sulla natura umana e le scelte individuali. L’incontro si inserisce in un contesto di confronto culturale, offrendo un momento di ascolto e condivisione con il pubblico.
Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia la rassegna PLATEALMENTE. Ferdinando Martino in dialogo con il pubblico intorno all’ultimo romanzo “IL FILO NERO. Storia di tre coscienze” Inaugura la scena del nuovo anno al Teatro Karol di Castellammare di Stabia la rassegna PLATEALMENTE – Dal libro alla scena che il giornalista Pierluigi Fiorenza e la . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Castellammare di Stabia, al Teatro Karol Massimo Carlotto ospite di Platealmente
Leggi anche: Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia in scena DON FELICE SCIOSCIAMMOCCA CREDUTO GUAGLIONE ‘E N’ANNO
Cultura - Spettacolo teatrale ‘LUCCIOLE’, da sabato 10 a domenica 18 gennaio, in scena al Teatro TRAM Napoli.; LIBRI - IL FILO NERO. Storia di tre coscienze di Ferdinando Martino, la presentazione l'9 gennaio al Teatro Karol; Ferdinando Martino ospite della rassegna PLATELAMENTE dal libro alla scena di Casa del Contemporaneo al Teatro Karo di Castellammare di Stabia.
"Il filo nero" - Questo sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. lafolla.it
Castellammare, al Teatro Karol omaggio a Viviani con la mostra fotografica di Giuseppe Plaitano - “Raffaele Viviani: la maschera” è il titolo della mostra fotografica a cura di Giuseppe Plaitano allestita nello Spazio Arte del foyer del Teatro Karol di Castellammare di Stabia a completamento della ... ilmattino.it
Al teatro Karol a Castellammare il primo degli appuntamenti rivolti ai giovani - Sabato 16 novembre al Teatro Karol di Castellammare il primo dei 13 appuntamenti destinati ad un pubblicoYoung a cura di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole. ilmattino.it
“Salve Borrelli, alla nuova stazione Stabia Scavi dell’EAV, a Castellammare di Stabia, mi è capitato un episodio singolare. Per riuscire a fare il biglietto sono dovuta uscire dalla stazione e cambiare la banconota da 20euro che avevo perché la macchinetta no - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.