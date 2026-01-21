Reggio Calabria Incontra | istituzioni imprese e cittadini insieme per lo sviluppo

Presentato a Palazzo San Giorgio il progetto, un laboratorio partecipato per innovazione, lavoro e crescita sostenibile finanziato dal Pon Metro Plus 2021-2027 Reggio Calabria sceglie il dialogo e la collaborazione come leva strategica per costruire il proprio futuro. È stato presentato oggi, a Palazzo San Giorgio, il progetto “Reggio Calabria Incontra”, un percorso strutturato di ascolto e confronto tra istituzioni, mondo produttivo, terzo settore e comunità locali, pensato per rafforzare lo sviluppo economico e sociale della città. Al tavolo dei relatori, per l’Amministrazione comunale, sono intervenuti l’assessore alla programmazione Carmelo Romeo, il dirigente del settore Upi, economia urbana e occupazione Tommaso Cotronei e il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria e il valore delle Circoscrizioni: ricucire il rapporto tra istituzioni e cittadiniIl dibattito sul ritorno delle circoscrizioni a Reggio Calabria rappresenta un punto focale per rafforzare la partecipazione democratica e migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie impreseA Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

