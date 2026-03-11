Il 10 marzo, la cantante Ellie Goulding ha annunciato attraverso le sue storiche su Instagram di aver dato alla luce il suo secondo figlio. La notizia è stata condivisa senza ulteriori dettagli, confermando così la nascita del nuovo membro della famiglia. Ellie Goulding e Beau Minniear sono ora genitori di due bambini, senza che siano stati resi pubblici altri aspetti della nascita.

Ellie Goulding ha dato alla luce il suo secondo figlio, come annunciato dalla stessa cantante nelle storie Instagram pubblicate nella giornata del 10 marzo. Fonte: instagram @elliegoulding “Venerdì ho dato alla luce una bambina bellissima e sana – si legge nella story – Siamo totalmente ossessionati da lei. È stato giusto che trascorressi la Giornata internazionale della donna con lei e con l’incredibile team femminile del St Mary’s, che ha offerto a me e alla mia bambina cure e gentilezza straordinarie”. L’interprete di Love me like you do, che non ha reso noto il nome della neonata, ha continuato spiegando di provare profonda ammirazione per le ostetriche, e ha parlato della nuova arrivata come di una esplosione di gioia “soprattutto perché Arthur è felicissimo di diventare il fratello maggiore di questo piccolo angelo”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Totalmente ossessionati da lei” Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitori

Articoli correlati

Ellie Goulding incinta e scalza al BAFTA Gala 2026: il vestito aderente che racconta la maternitàEllie Goulding arriva al BAFTA Invest in Talent Gala 2026 con un look che non cerca l’effetto speciale, ma costruisce un racconto preciso:...

I genitori, Maggi: “O sono iper presenti o totalmente assenti”Intervistato da Gente, il professor Andrea Maggi (docente di lettere alla scuola secondaria di primo grado) ha condiviso osservazioni sulla scuola...

Aggiornamenti e notizie su Ellie Goulding

Argomenti discussi: Ellie Goulding, 39 anni, dà alla luce una bellissima bambina con il fidanzato Beau Minniear, 28 anni; Ellie Goulding partorisce! La cantante, 39 anni, dà il benvenuto advert una bambina bella e sana con il fidanzato Beau Minniear, 28 anni.

Totalmente ossessionati da lei Ellie Goulding e Beau Minniear sono genitoriGoulding ha infatti un altro figlio avuto con l’ex marito, il mercante d’arte Caspar Jopling, nato nel 2021; in seguito alla separazione dopo cinque anni di matrimonio la 39enne ha iniziato una ... gravidanzaonline.it