Ellie Goulding incinta e scalza al BAFTA Gala 2026 | il vestito aderente che racconta la maternità

Ellie Goulding arriva al BAFTA Invest in Talent Gala 2026 con un abito aderente e senza scarpe, scegliendo di mostrare il pancione in modo naturale e senza pose forzate. La cantante, che aspetta un figlio, ha deciso di portare in scena la sua gravidanza con semplicità, lasciando che il vestito e il gesto parlino da soli. Il dettaglio che colpisce di più è il fatto che Goulding abbia preferito non indossare scarpe, sottolineando la spontaneità di un momento così intimo e importante.

Ellie Goulding arriva al BAFTA Invest in Talent Gala 2026 con un look che non cerca l'effetto speciale, ma costruisce un racconto preciso: quello di un corpo che cambia, di una maternità vissuta sotto i riflettori senza filtri e di una presenza scenica che resta fortissima anche – e forse soprattutto – nella sua forma più essenziale. L'evento londinese, ospitato al The Chancery Rosewood, è stato uno degli appuntamenti più fotografati della settimana, ma per la pop star inglese la serata ha assunto una valenza diversa: più intima, più simbolica, più personale.